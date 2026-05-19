NCA: 90 кг кокаина нашли в нижнем белье Ким Кардашьян в Британии

Ранее в аэропорту Гданьска задержали прибывшего из Лондона мужчину. У него обнаружили 88 капсул кокаина, спрятанных в желудке. Мужчина был доставлен в больницу, где подтвердили наличие наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.