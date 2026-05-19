NCA: 90 кг кокаина нашли в нижнем белье Ким Кардашьян в Британии

В Великобритании водителя грузовика приговорили к 13,5 годам тюрьмы за попытку контрабанды 90 кг кокаина стоимостью около 9,4 млн долларов, спрятанного среди партии нижнего белья и одежды. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление британских властей.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), 40-летний Якуб Ян Конкель перевозил 28 паллет с одеждой Skims (принадлежащей Ким Кардашьян) из Нидерландов, когда его остановили сотрудники пограничной службы в порту графства Эссекс.
Следствие установило, что по пути водитель забрал 90 кг кокаина, расфасованного в пакеты по одному килограмму. Наркотики были спрятаны в специально оборудованном тайнике в задней двери грузовика.
В NCA подчеркнули, что сама партия одежды была полностью легальной. Кроме того, ни экспортер, ни импортер продукции не имели отношения к контрабанде наркотиков.
Первоначально Конкель отрицал свою осведомленность о перевозке кокаина, однако позже признался, что согласился доставить наркотики за вознаграждение в размере 4500 евро.
Операционный менеджер NCA Пол Орчард заявил, что организованные преступные группы регулярно используют коррумпированных водителей для перевозки наркотиков под прикрытием легальных грузов.
Ранее в аэропорту Гданьска задержали прибывшего из Лондона мужчину. У него обнаружили 88 капсул кокаина, спрятанных в желудке. Мужчина был доставлен в больницу, где подтвердили наличие наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.