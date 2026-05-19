Новый спортивный комплекс в Нижнем Тагиле откроют в сентябре

Проект реализуется в рамках соглашения с «Евраз-НТМК». Площадь объекта составляет более 5,7 тыс. кв. м — сейчас там идут отдельные работы. Для спортсменов предусмотрены игровой зал для настольного тенниса, волейбола и баскетбола, 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками, разминочный, тренажерный и танцевальный залы, помещения для фиджитал-спорта. Спорткомплекс, в том числе бассейн, адаптирован для передвижения людей с ограниченными возможностями.