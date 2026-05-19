В Красноярске водителю грозит лишение прав за езду против движения (видео)

В Красноярске инспекторы ДПС привлекли к ответственности водителя, который проехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Об этом сообщили в полку ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».
Нарушение заметили пользователи соцсетей. В интернете появилось видео, на котором водитель автомобиля Honda едет против движения на улице Каратанова.тПосле публикации записи инспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 52-летний местный житель.
Во время беседы с полицейскими мужчина пояснил, что не собирался специально нарушать правила и не хотел мешать другим участникам движения.
На водителя составили административный протокол. За такое нарушение ему грозит штраф 7,5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.