Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске водителю грозит лишение прав за езду против движения (видео)

В Красноярске инспекторы ДПС привлекли к ответственности водителя, который проехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

В Красноярске инспекторы ДПС привлекли к ответственности водителя, который проехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Об этом сообщили в полку ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».

Нарушение заметили пользователи соцсетей. В интернете появилось видео, на котором водитель автомобиля Honda едет против движения на улице Каратанова.тПосле публикации записи инспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 52-летний местный житель.

Во время беседы с полицейскими мужчина пояснил, что не собирался специально нарушать правила и не хотел мешать другим участникам движения.

На водителя составили административный протокол. За такое нарушение ему грозит штраф 7,5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.