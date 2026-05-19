В Красноярске на форуме «Антитеррор» откроют «Остров безопасности» для детей

20 мая в Красноярске стартует XX Всероссийский специализированный форум «Антитеррор». Он пройдет в МВДЦ «Сибирь» на улице Авиаторов, 19.
На площадке для юных посетителей Главное управление МЧС России по Красноярскому краю организует «Остров безопасности». Интерактивную площадку юного спасателя представят специалисты Сибирской пожарно-спасательной академии. Сотрудники Испытательной пожарной лаборатории покажут, как устанавливают причины пожаров.
Отдельной частью программы станут выступления кинологов и их служебных собак из Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Также свои экспонаты представят краевые службы спасения.
Форум «Антитеррор» будет работать с 20 по 22 мая с 10:00 до 17:00. Вход открыт для всех желающих.