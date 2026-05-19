Красноярская спортсменка отстрелялась лучше всех в Европе

Спортсменка Красноярской академии биатлона Мария Круглова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе, который проходил в хорватском городе Осиек. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта региона. В командном упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, лежа» сибирячка набрала 1846,8 балла. Вместе с ней выступили также россиянки Елена Кретинина и Анастасия Сорокина. Кроме юниоров на чемпионате Европы были разыграны медали и среди взрослых спортсменов.