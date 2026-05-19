Романо: Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По его словам, соответствующее решение уже принято. При этом официально о нем будет объявлено в ближайшее время. Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает в июне 2027 года.
По информации Романо, на этот пост будет поставлен бывший тренер «Челси» Энцо Мареска.
18 мая стало известно, что португальский тренер Жозе Моуринью назначен главным тренером клуба «Реал Мадрид». Стороны заключили контракт, действующий до лета 2028 года, сделка полностью завершена.
Хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит свою карьеру на международной арене, готовясь к своему пятому чемпионату мира. Представители хХорватского футбольного союза сообщили, что 40-летний игрок вошел в заявку сборной на турнир.
«Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно стал победителем чемпионата Франции по футболу. Ворота парижского клуба защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
Клуб «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу и установил рекорд по этому показателю. Мяч на 14-й минуте с пенальти забил Александр Соболев.