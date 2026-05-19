Ушлых «букетчиц», разводящих парней, предупредили о риске загреметь за решётку

Участие в схеме «букетчиц» может повлечь уголовную ответственность, если будет доказана причастность девушки к данному виду обмана, заявила юрист Алла Георгиева. Схема, по её словам, выглядит так: девушка знакомится с парнем в приложении для свиданий, зовёт его на встречу и как бы случайно заводит в магазин цветов, где жертва покупает букет. После этого «букетчица» почти сразу уходит, а потом возвращает цветы в салон.