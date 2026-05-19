Двое иностранцев задержаны в Воронежской области за подрыв БПЛА в воинской части

В ведомстве отметили, что задержанными оказались граждане ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения. СБУ завербовали иностранцев в Telegram. Перед совершением диверсии они купили зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов связи.
Сейчас оба диверсанта заключены под стражу.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России поймали в Рязани 24-летнего молдаванина, который занимался разведывательной деятельностью в интересах Главного управления разведки ВСУ.
Позже Федеральная служба безопасности России успешно предотвратила атаку на объект топливно-энергетического комплекса в Ярославской области. Это стало возможным благодаря информации, полученной через телефон доверия.