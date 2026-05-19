На Северном речном вокзале Москвы прошли первые церемонии бракосочетания в 2026 году

«Эта площадка для выездной регистрации брака с каждым годом привлекает все больше пар. Традиционно сотрудники столичных ЗАГСов проводят церемонии бракосочетания после закрытия Северного речного вокзала, чтобы молодожены могли насладиться особой атмосферой этого события. В этом году одна из пар, которая зарегистрирует брак на данной площадке, получит особый подарок — свадебный круиз», — сказал он.
Как напомнила заммэра столицы Анастасия Ракова, сотрудники столичных ЗАГСов регистрируют браки на Северном речном вокзале с 2021 года. За это время здесь появилось 532 семьи, и с каждым годом площадка становится все популярнее у молодоженов. «Только в 2025 году Северный речной вокзал выбрали 168 пар — почти на 30% больше, чем годом ранее. В 2026 году здесь смогут пожениться более 200 возлюбленных, при этом около 60% доступных слотов уже занято», — отметила заммэра.
Церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале проводятся только в теплое время года вечером, когда вокзал уже закрыт для посетителей. Молодожены и их гости могут провести фотосессию на фоне летнего заката на крыше исторического здания после официальной части. Гостям также предлагается романтическая прогулка по набережной и зеленой парковой зоне, где можно встретить закат, а после — насладиться великолепием исторического здания вокзала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каждая десятая пара выбирает для свадебной церемонии в Москве необычную площадку. С 2019 года благодаря проекту «Новые адреса счастья» молодожены могут заключить брак в самых красивых локациях — от старинных усадеб до небоскребов. Самыми популярными площадками проекта «Новые адреса счастья» с начала года стали особняк Спиридонова, библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, усадьба Н. С. Третьякова (библиотека имени А. П. Боголюбова), гостиница «Националь», башня «Око». Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во Дворце бракосочетания №?1.