На Северном речном вокзале Москвы прошли первые церемонии бракосочетания в 2026 году

Как напомнила заммэра столицы Анастасия Ракова, сотрудники столичных ЗАГСов регистрируют браки на Северном речном вокзале с 2021 года. За это время здесь появилось 532 семьи, и с каждым годом площадка становится все популярнее у молодоженов. «Только в 2025 году Северный речной вокзал выбрали 168 пар — почти на 30% больше, чем годом ранее. В 2026 году здесь смогут пожениться более 200 возлюбленных, при этом около 60% доступных слотов уже занято», — отметила заммэра.