Банк оштрафовали на 300 тысяч рублей за требования долга у калининградца-банкрота

Источник: Янтарный край

В УФССП России по Калининградской области обратился мужчина, признанный банкротом ещё в 2014 году. В 2025 году банк начал требовать с него погашения долга по кредиту в размере 360 тысяч рублей. Гражданин объяснил, что по закону он освобождён от исполнения кредитных обязательств, и просил прекратить взаимодействие. Реакции не последовало.

Приставы провели расследование и установили причину инцидента. Как оказалось, после банкротства информация о завершении процедуры не обновилась во всех системах банка. Это техническая ошибка.

«Однако этот факт не снимает ответственности с кредитного учреждения, представители которого нарушили Закон № 230-ФЗ (“О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности”) и, по сути, ввели мужчину в заблуждение», — сообщили в УФССП.

Судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении и вынесли банку штраф в размере 300 тысяч рублей.

Постановление вступило в силу, штраф оплачен. Незаконное взаимодействие с гражданином прекращено.