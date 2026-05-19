Банк оштрафовали на 300 тысяч рублей за требования долга у калининградца-банкрота

В УФССП России по Калининградской области обратился мужчина, признанный банкротом ещё в 2014 году. В 2025 году банк начал требовать с него погашения долга по кредиту в размере 360 тысяч рублей. Гражданин объяснил, что по закону он освобождён от исполнения кредитных обязательств, и просил прекратить взаимодействие. Реакции не последовало.
Приставы провели расследование и установили причину инцидента. Как оказалось, после банкротства информация о завершении процедуры не обновилась во всех системах банка. Это техническая ошибка.
«Однако этот факт не снимает ответственности с кредитного учреждения, представители которого нарушили Закон № 230-ФЗ (“О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности”) и, по сути, ввели мужчину в заблуждение», — сообщили в УФССП.
Судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении и вынесли банку штраф в размере 300 тысяч рублей.
Постановление вступило в силу, штраф оплачен. Незаконное взаимодействие с гражданином прекращено.