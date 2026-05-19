Стало известно, что появится на новой набережной в Челябинске к концу 2026 года

О том, что в Челябинске начинают строить новый участок набережной реки Миасс, издание Pchela.news сообщало ещё в августе 2025 года. В целом же набережную реки Миасс благоустраивают с 2019 года. Всё началось с участка в центре города, где теперь расположен Арт-сквер, затем — около культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис». Тогда эти места представляли собой грязные заиленные участке, заросли травы, неприятный запах воды и ряску. Но вскоре набережная стала одной из визитных карточек Челябинска и любимым местом для неспешных прогулок.