Стало известно, что появится на новой набережной в Челябинске к концу 2026 года

В Челябинске полным ходом идёт строительство участка новой современной набережной. На северном берегу реки Миасс вскоре появится красивое пространство для прогулок протяжённостью почти два километра.

Источник: пресс-служба администрации Челябинска

По информации администрации Челябинска, строители уже возводят надёжную инженерную защиту. Рабочие компании «ДСК-Урал» укрепляют берег, чтобы уберечь будущие прогулочные зоны от весенних паводков и затоплений.

— Строительство новой набережной на северном берегу реки Миасс ведётся от моста на Свердловском проспекте до моста по улице Северо-Крымской в рамках заключённых муниципальных контрактов. Работы идут по графику, сроки завершения — до 31 декабря 2026 года, — отметили в пресс-службе мэрии города.

Проектом предусмотрено масштабное преображение прибрежной зоны для отдыха горожан. Там появятся:

несколько террас и панорамные смотровые площадки; удобные выходы к воде и озеленение склона дамбы; наружное освещение и обширная тропиночная сеть; маршруты велодорожек и зоны отдыха с навесами; малые архитектурные формы, скамейки и урны.

К финансированию масштабного проекта мэрия активно привлекает крупный бизнес. Одно из таких предприятий выделит внушительную сумму на благоустройство сразу двух больших отрезков береговой линии.

Речь идёт об АО «Транснефть-Урал». Оно профинансирует работы по благоустройству двух участков набережной на участках от Энгельса до Косарева и от Косарева до Северо-Крымской на сумму 300 миллионов рублей. Договор благотворительного пожертвования на эти цели сейчас находится в стадии подписания.

Чтобы берег не размывало, под смотровыми площадками смонтируют прочные сетчатые конструкции с камнями — габионы. Также для удобства челябинцев сделают пологие лестничные спуски с верхних тротуаров прямо к воде.

О том, что в Челябинске начинают строить новый участок набережной реки Миасс, издание Pchela.news сообщало ещё в августе 2025 года. В целом же набережную реки Миасс благоустраивают с 2019 года. Всё началось с участка в центре города, где теперь расположен Арт-сквер, затем — около культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис». Тогда эти места представляли собой грязные заиленные участке, заросли травы, неприятный запах воды и ряску. Но вскоре набережная стала одной из визитных карточек Челябинска и любимым местом для неспешных прогулок.