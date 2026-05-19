Как в России отреагировали на призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ) призвал НАТО нанести удар по Калининградской области России. Высказывание прибалтийского дипломата вызвало резонанс в России и Европе. Рассказываем о скандальном интервью и реакции на него.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Evgeniy D./CC0

О чём говорил Будрис в интервью

Интервью с Кястутисом Будрисом газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала 18 мая 2026 года. Министр заявил, что НАТО способно нанести удар по Калининграду, чтобы уничтожить там военные объекты.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — цитирует дипломата РБК.

Будрис отметил, что НАТО — самая сильная организация из когда-либо созданных, а в возможном военном противостоянии с Россией «единственная переменная — собственная уязвимость».

Глава МИД уточнил, что неофициальный символ военного блока — еж, который с помощью колючек «подает хищнику сигнал», что не подпустит к себе близко. «Однако НАТО еще не в полной мере реализовало эту концепцию», — подчеркнул Будрис.

Он также заявил, что Европа уже «полностью разорвала связи с Россией», которые были «балластом». Дипломат отметил, что от взаимодействия с Москвой Европа и Литва в течение 36 лет очищали энергетический сектор, бизнес и политику, так как все, что «исходило от России, было токсичным и коррумпированным».

«Мы избавились от российского балласта, и наша жизнь улучшилась», — приводит слова Будриса «Газета.ру».

Министр подчеркнул, что ранее Европа на 100% зависела от поставок российской нефти и газа, но к 2030 году сможет самостоятельно экспортировать «экологически чистую энергию» и будет процветать.

Реакции на призыв Будриса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв Будриса к НАТО напасть на Калининград.

«Суицидальная паранойя», — такую оценку дипломат дала высказыванию литовского министра в комментарии РИА Новости.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал выпад министра из Литвы в своем Telegram-канале. Он раскритиковал Будриса за предложение «показать русским и прорваться в Калининград».

«Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал. Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против страны 404-ю статью 5-го Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”. Вот это было бы смело!» — написал он.

Власти Калининградской области призыв Будриса назвали истерикой.

Заместитель председателя комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку законодательного собрания Калининградской области Евгений Мишин отметил, что высказывание министра Литвы — абсолютно бездумное действие представителя государства в глубоком экономическом кризисе.

«То государство, которое фактически находится в истерике, по-другому не скажешь. Они готовы бросить 70−80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса и присутствие. Тут можно сказать, что это какая-то истерика вокруг нас. И абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — сказал Мишин ТАСС.

Он добавил, что призывы о нападении на Калининградскую область и Россию звучат все чаще. Мишин призвал Литву обратить внимание на экономическое развитие своего государства и заняться решением внутренних проблем. «Мы находимся под серьезной защитой и в состоянии постоять за себя», — подчеркнул он.

Кипрский журналист Алекс Христофору на своем канале в соцсети назвал призыв Будриса безрассудным.

«Если его [Будриса] цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — приводит его слова РИА Новости.

Журналист уточнил, что считает, что глава МИД Литвы действует в соответствии с планом главы евродипломатии Каи Каллас. Он отметил, что угрозы России — ее проекция, но обратил внимание, что Каллас пугает Москву ЕС, а Будрис — НАТО.

Военкор Юрий Котёнок прокомментировал высказывание главы МИД Литвы в своём Telegram-канале.

«У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз — у литовских», — высказался журналист.

Напомним, в декабре 2025 года о реакции России на угрозы в отношении Калининградской области предупредил президент России Владимир Путин во время прямой линии. Глава государства предостерег от агрессии.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта», — сказал российский лидер.

