Как в России отреагировали на призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград

О чём говорил Будрис в интервью
Интервью с Кястутисом Будрисом газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала 18 мая 2026 года. Министр заявил, что НАТО способно нанести удар по Калининграду, чтобы уничтожить там военные объекты.
Будрис отметил, что НАТО — самая сильная организация из когда-либо созданных, а в возможном военном противостоянии с Россией «единственная переменная — собственная уязвимость».
Он также заявил, что Европа уже «полностью разорвала связи с Россией», которые были «балластом». Дипломат отметил, что от взаимодействия с Москвой Европа и Литва в течение 36 лет очищали энергетический сектор, бизнес и политику, так как все, что «исходило от России, было токсичным и коррумпированным».
«Мы избавились от российского балласта, и наша жизнь улучшилась», — приводит слова Будриса «Газета.ру».
Министр подчеркнул, что ранее Европа на 100% зависела от поставок российской нефти и газа, но к 2030 году сможет самостоятельно экспортировать «экологически чистую энергию» и будет процветать.
Реакции на призыв Будриса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв Будриса к НАТО напасть на Калининград.
«Суицидальная паранойя», — такую оценку дипломат дала высказыванию литовского министра в комментарии РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал выпад министра из Литвы в своем Telegram-канале. Он раскритиковал Будриса за предложение «показать русским и прорваться в Калининград».
«Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал. Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против страны 404-ю статью 5-го Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”. Вот это было бы смело!» — написал он.
Власти Калининградской области призыв Будриса назвали истерикой.
Заместитель председателя комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку законодательного собрания Калининградской области Евгений Мишин отметил, что высказывание министра Литвы — абсолютно бездумное действие представителя государства в глубоком экономическом кризисе.
«То государство, которое фактически находится в истерике, по-другому не скажешь. Они готовы бросить 70−80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса и присутствие. Тут можно сказать, что это какая-то истерика вокруг нас. И абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — сказал Мишин ТАСС.
Он добавил, что призывы о нападении на Калининградскую область и Россию звучат все чаще. Мишин призвал Литву обратить внимание на экономическое развитие своего государства и заняться решением внутренних проблем. «Мы находимся под серьезной защитой и в состоянии постоять за себя», — подчеркнул он.
Кипрский журналист Алекс Христофору на своем канале в соцсети назвал призыв Будриса безрассудным.
«Если его [Будриса] цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — приводит его слова РИА Новости.
Журналист уточнил, что считает, что глава МИД Литвы действует в соответствии с планом главы евродипломатии Каи Каллас. Он отметил, что угрозы России — ее проекция, но обратил внимание, что Каллас пугает Москву ЕС, а Будрис — НАТО.
«У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз — у литовских», — высказался журналист.
Напомним, в декабре 2025 года о реакции России на угрозы в отношении Калининградской области предупредил президент России Владимир Путин во время прямой линии. Глава государства предостерег от агрессии.
«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта», — сказал российский лидер.