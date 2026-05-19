Главврач нижегородской поликлиники похудела на 50 кг за полтора года

Ее коллеги худеют прямо на рабочих местах благодаря специальному проекту для медиков.

Источник: Живем в Нижнем

Главврач поликлиники № 30 в Нижнем Новгороде Любовь Трефилова поделилась результатами своего похудения: за полтора года ей удалось стать стройнее на 50 кг. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Напомним, этой весной в нижегородской поликлинике стартовал марафон по снижению веса среди медиков. Бороться с лишними килограммами работникам учреждения помогают эксперты областного центра общественного здоровья и медпрофилактики.

«Главный врач 30-й поликлиники Любовь Трефилова вдохновляет личным примером снижения веса», — прокомментировал преображение медика Алексей Никонов.

На сегодняшний день в пилотном проекте по снижению веса на рабочих местах принимают участие около 30 сотрудников поликлиники. С середины текущего месяца для них проводят спортивные занятия.

«На основе пилота создадут модель корпоративного ЗОЖ для всех медорганизаций региона», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что препарат от ожирения у подростков исследуют в Нижнем Новгороде.