Под Волгоградом подрядчик не отчитался за аванс в 274 млн рублей

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление от Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Ведомство требует взыскать с компании «Векстрой-Юг» в доход федерального бюджета почти 274,4 млн рублей. Основание — государственный контракт, заключённый ещё в июне 2023 года.
Речь идёт о реконструкции напорного трубопровода Городищенской оросительной системы. Заказчиком выступало Министерство сельского хозяйства РФ в лице управления Волгоградмелиоводхоза. Изначальная цена контракта составляла 335,5 млн рублей, завершить работы подрядчик должен был до 30 ноября 2024 года.
По условиям контракта «Векстрой-Юг» получил аванс в размере 50% от суммы — 167,7 млн рублей. Средства перечислили 12 июля 2023 года. А в январе 2024-го стороны подписали допсоглашение об увеличении аванса ещё на 116,2 млн в связи с корректировкой бюджета. В апреле того же года деньги поступили подрядчику. Общая сумма перечисленных средств достигла почти 284 млн рублей.
Однако в ходе внеплановой проверки, которую провело Нижне-Волжское управление Ростехнадзора, были выявлены многочисленные нарушения. В июле 2025 года заказчик направил подрядчику претензию с требованием уплатить неустойку за просрочку — более 41,4 млн рублей. Ответа не последовало.
29 июля 2025 года управление Волгоградмелиоводхоза в одностороннем порядке расторгло контракт из-за полного неисполнения обязательств. По данным прокуратуры, фактически выполненные работы по монтажу старого трубопровода оцениваются лишь в 9,5 млн рублей — это входит в общую стоимость контракта, но не покрывает полученный аванс.
Как считают в надзорном ведомстве, получение авансовых платежей без встречного исполнения в виде реальных работ — это по сути нецелевое использование бюджетных средств.
Предварительное судебное заседание назначено на 19 мая 2026 года, уточняют в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.
Ранее суд обязал нефтебазу заплатить за загрязнение земли в Городище 9,18 млн рублей.