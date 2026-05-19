Фонд "Защитники Отечества" совершенствует работу по оказанию психологической помощи ветеранам СВО и их семьям

Государственный фонд «Защитники Отечества» совершенствует работу по оказанию психолого-психотерапевтической помощи ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Благодаря целенаправленной мотивационной работе доля ветеранов, прошедших первичное психологическое консультирование в фонде, выросла в два раза: с 12% в 2024 году до 25% в 2025 году, сообщает пресс-служба хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества».
«Психологическая поддержка — это одна из ключевых составляющих помощи ветеранам специальной военной операции и их близким. Очень важно, чтобы человек и его семья не оставались наедине со своими переживаниями и понимали, что рядом есть специалисты, готовые помочь. Именно поэтому фонд выстраивает систему психологической поддержки так, чтобы она была доступна каждому — от первичной консультации в филиале до подключения профильных специалистов в самых сложных ситуациях», — сказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Первичный осмотр прошел каждый четвертый защитник.
Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за поддержкой. С ветеранами непосредственно взаимодействуют социальные координаторы фонда, которые имеют базовые знания в области психологии, способны распознать проблему на ранней стадии и в случае необходимости предлагают обратиться к специалисту.
Ветераны и их родные могут получить психологическую поддержку непосредственно в филиалах фонда, где работают 283 клинических психолога. Охват ветеранов СВО осмотрами медицинских психологов составляет 25% от общего числа находящихся на персональном сопровождении в фонде, то есть первичный осмотр прошел каждый четвертый защитник. Также психологическую помощь ветераны получают при прохождении медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, при лечении в медцентрах регионального и федерального уровней, а также в кабинетах медико-психологического консультирования местных больниц.
По поручению президента Российской Федерации фонд также подключил к работе специалистов из немедицинских организаций. Министерство просвещения РФ подготовило критерии отбора педагогов-психологов для консультативной помощи. Федеральный координационный центр при Московском государственном психолого-педагогическом университете сформировал реестр из 480 квалифицированных специалистов, работающих в центрах психолого-педагогической и медицинской специальной помощи (ППМС-центрах) по всей стране. В 2025 году 120 ППМС-центров оказали шесть тысяч услуг ветеранам СВО и членам их семей, включая детей.
На форуме «Вместе победим» в декабре 2025 года фонд «Защитники Отечества» заключил соглашение с МЧС России, чтобы создать единую, скоординированную систему экстренной помощи людям, которые пережили боевые действия, столкнулись с тяжелыми жизненными обстоятельствами и нередко находятся в состоянии острого эмоционального кризиса. Именно специалисты психологической службы чрезвычайного ведомства могут оказать оперативную профессиональную поддержку в ситуациях острого эмоционального, кризисного или травматического состояния, когда медлить нельзя и требуется профессиональное вмешательство. Для фонда очень важно, чтобы каждый обратившийся мог получить психолого-психотерапевтическую помощь быстро и качественно. С момента подписания соглашения специалисты МЧС оказывали экстренную помощь 36 раз.
Пилотный проект в Хабаровском крае.
Хабаровский край вошел в число регионов, где реализовывался пилотный проект Государственного фонда «Защитники Отечества» и Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России. Психологическое сопровождение оказывалось по двум программам:
Комплексное медико-психологическое сопровождение (первичная диагностика; психокоррекция, в т.ч. аппаратная; медицинские мероприятия; завершение). Комплексное психологическое сопровождение (первичная диагностика; психокоррекция, в т.ч. аппаратная; завершение).
С декабря 2025 года в Хабаровске психологическая помощь была оказана более чем 30 ветеранам СВО, вернувшимся из зоны боевых действий (из них 6 ветеранов получили помощь в Центре экстренной психологической помощи МЧС России).
Также, с декабря 2025 года психологическая и психотерапевтическая помощь была оказана более чем 180 членам семей погибших и пропавших без вести бойцов (из них 5 человек получили помощь в Центре экстренной психологической помощи МЧС России).
В хабаровском филиале фонда «Защитники Отечества» работают клинический и педагогический психологи. Помощь оказывается, как самим участникам СВО, вернувшимся из зоны боевых действий, так и членам их семей, в том числе погибших и пропавших без вести.
На постоянной основе в филиале реализуется проект «Женский клуб», который объединяет жён и матерей погибших и пропавших без вести бойцов. В рамках этого проекта ведёт работу опытный психолог, который, используя различные методики, помогает женщинам проживать период горевания и находить в себе силы жить дальше.
«Когда я впервые переступила порог Фонда, у меня не было ни сил, ни надежды. Я шла, потому что уже не знала, куда ещё можно пойти. И оказалось, что это был самый правильный шаг в моей жизни. Здесь я встретила людей, которые понимают меня без слов. В “Женском клубе” мы не просто рассказываем о своей боли — мы проживаем её вместе. И в этом кругу, среди таких же матерей, жён, сестёр, я вдруг поняла, что не схожу с ума, что мои чувства — нормальны, что я имею право плакать, злиться, уставать и снова искать силы жить дальше.
Психологи Фонда — это отдельная история. Они не просто специалисты, они — спасатели человеческих душ. Они не давят, не поучают, не говорят «возьми себя в руки». Они бережно, шаг за шагом, помогают тебе выбраться из той чёрной ямы, куда, казалось, уже никогда не проникнет свет. Благодаря их работе я не только сама научилась справляться с горем, но и смогла помочь другим, кто только вступил на этот страшный путь.
Фонд «Защитники Отечества» стал для меня вторым домом. Здесь не бывает случайных людей. Здесь каждый готов прийти на помощь в любое время суток. Я знаю, что меня не оставят одну, что меня выслушают, поймут и поддержат. Без этих людей, без их человечности, терпения и профессионализма я бы не справилась. Спасибо всем сотрудникам Фонда за то, что они есть. Спасибо за каждое доброе слово, за каждую встречу, за то, что возвращают нас к жизни. Низкий им поклон", — такими впечатлениями поделилась супруга погибшего Героя Надежда Викторовна Т.
СВОИРОДНЫЕ.РФ.
Также фонд «Защитники Отечества» и команда Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ. Он направлен на психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их близким. На платформе размещены понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Подготовленные специалистами материалы помогают грамотно действовать в типовых ситуациях, с которыми сталкиваются участники спецоперации после демобилизации.
Напомним, государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.