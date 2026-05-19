В Комсомольске выбрали новый образ парка «Судостроитель»

Победивший проект может помочь городу получить 300 миллионов на благоустройство.

В Комсомольск-на-Амуре подвели итоги народного конкурса на новый образ и бренд парка «Судостроитель» имени Костенко.

Конкурс провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным. Свои идеи представили школьники, студенты, архитекторы, дизайнеры и творческие жители города, сообщает Администрация города Комсомольска-на-Амуре МАХ канал.

Победителем в номинации «Образ будущего парка» стала Анна Полещук. Её концепция предполагает разделение территории на зоны отдыха, прогулочные пространства, площадки для спорта и детей, летнюю сцену с амфитеатром, пешеходный мост и «сухой» фонтан. Также автор предложила восстановить чашу существующего фонтана и вернуть в парк скульптуру «Мальчик с осетром».

В номинации «Бренд парка» лучшим признали проект Виктора Давыдова под названием «Тот самый парк». Концепция делает ставку на молодёжь, городские события и свободное творческое пространство.

Все идеи участников передадут архитектурному бюро, которое готовит заявку на всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды. В случае победы город сможет получить грант в размере 300 миллионов рублей на обновление парка.