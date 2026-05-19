В Комсомольске выбрали новый образ парка «Судостроитель»

Победителем в номинации «Образ будущего парка» стала Анна Полещук. Её концепция предполагает разделение территории на зоны отдыха, прогулочные пространства, площадки для спорта и детей, летнюю сцену с амфитеатром, пешеходный мост и «сухой» фонтан. Также автор предложила восстановить чашу существующего фонтана и вернуть в парк скульптуру «Мальчик с осетром».