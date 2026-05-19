В Ельце Липецкой области снова уничтожили БПЛА: есть разрушения

Сегодня ночью дежурные средства ПВО сбили над Ельцом Липецкой области беспилотник. В результате никто не пострадал, однако повреждены несколько частных домов. Об этом сообщил мэр Вячеслав Жабин.
Уточняется, что ликвидация дрона произошла в период с 1:08 до 6:33, когда в регионе действовал режим угрозы атаки БПЛА.
По словам господина Жабина, на местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. «Как только они подтвердят, что территория безопасна, специальная комиссия начнет оценивать ущерб», — добавил он.
С начала года в Ельце зафиксировали не менее трех атак ВСУ с серьезными последствиями. Так, в ночь на 8 мая при падении обломков дронов были выбиты окна частного дома — осколки ранили девятилетнего мальчика. В апреле из-за атак БПЛА в доме на улице Черокманова погибла женщина, еще пять человек пострадали. В январе в результате ударов беспилотников были ранены два мирных жителя.