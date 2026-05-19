В Ельце Липецкой области снова уничтожили БПЛА: есть разрушения

С начала года в Ельце зафиксировали не менее трех атак ВСУ с серьезными последствиями. Так, в ночь на 8 мая при падении обломков дронов были выбиты окна частного дома — осколки ранили девятилетнего мальчика. В апреле из-за атак БПЛА в доме на улице Черокманова погибла женщина, еще пять человек пострадали. В январе в результате ударов беспилотников были ранены два мирных жителя.