Заболевание 33 кадетов в Красноярске может быть не связано с пищевым отравлением

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, 14 и 15 мая к врачам обратились воспитанники Красноярского кадетского корпуса с симптомами острой кишечной инфекции. У части воспитанников был выявлен норовирус. Роспотребнадзор взял пробы готовой продукции в пищеблоке корпуса, смывы с объектов внешней среды, а также обследовал сотрудников, которые готовили еду детям. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Корпус будет на дистанционном обучении до 20 мая, а пищеблок закрыт.