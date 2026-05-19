Заболевание 33 кадетов в Красноярске может быть не связано с пищевым отравлением

Заболевание 33 кадетов в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя может быть не связано с пищевым отравлением. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Предварительно, врачи не подтверждают причину отравления, связанную с питанием. Симптоматика не похожа на пищевое отравление», — сообщили в правоохранительных органах.
Накануне учащихся кадетского корпуса кормили молочной манной кашей на завтрак, на обед давали суп «Харчо» и биточки из говядины, а ужинали школьники свининой, тушенной с овощами.
Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, 14 и 15 мая к врачам обратились воспитанники Красноярского кадетского корпуса с симптомами острой кишечной инфекции. У части воспитанников был выявлен норовирус. Роспотребнадзор взял пробы готовой продукции в пищеблоке корпуса, смывы с объектов внешней среды, а также обследовал сотрудников, которые готовили еду детям. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Корпус будет на дистанционном обучении до 20 мая, а пищеблок закрыт.
