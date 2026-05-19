Парусник «Мир» летом зайдет в Калининград

Парусник-красавец «Мир» зайдет в Калининград этим летом в рамках практикантского похода по Балтике. Первая смена плавательной практики 2026 года стартовала 15 мая, сообщает пресс-служба Росморпорта. Когда именно зайдет в Калининград судно, не сообщается. Но случится это до 21 июля.