Число укушенных клещами россиян за неделю выросло почти вдвое

Уже боле 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзор.
Причем только неделю назад этот показатель достиг 43 тысяч — то есть всего за семь суток число укушенных практически удвоилось. Сезон активности клещей начался в середине марта. Всего с начала года от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) привились свыше 2,4 миллиона человек. Тем не менее число укушенных продолжает расти.
Больше всего укусов зафиксировали в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.
В целом риск заразиться КВЭ существует сразу в 49 регионах России. Среди них есть и Московская область. В столичном регионе особенно отмечают Дмитровский и Талдомский районы. Кроме того, риск заражения есть и шести административных территориях Санкт-Петербурга, передает газета «Взгляд».
В Южном и Северо-Кавказском округах риск заражения инфекцией зарегистрировали в Крыму и Севастополе, в Приволжском округе — в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, Пермском крае, Башкирии, Марий Эл, Татарстане и Удмуртии.