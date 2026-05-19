Саженец знаменитого Сталинградского тополя посадят в Тюмени

Саженец знаменитого Сталинградского тополя передали сотрудники оздоровительного центра «Орленок» коллегам из Тюмени.

— Cаженец получен методом клонального микроразмножения, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Известно, что дерево будет расти на территории детского лагеря «Остров детства», создавшего на своей территории глэмпинг «Волгоград».

Акцию «Тополь Победы» в Волгоградской области запустили еще в 2013 году. За 13 лет клоны волгоградского дерева высадили в разных регионах России — на территории более чем 30 городов.

Молодые саженцы выращивают в Волгоградском ботаническом саду из генетического материала тополя, пережившего Сталинградскую битву и находящегося до сих пор на Аллее Героев в самом центре города.

Фото администрации Волгоградской области.