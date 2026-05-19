Росавиация: аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов

Петербургский аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 17 мая в шести российских аэропортах временно действовали ограничения на полеты. В том числе, для приема и выпуска рейсов недоступны столичные воздушные гавани.
В это время на подлете к Москве силы ПВО ликвидировали три дрона ВСУ за ночь. Общее число сбитых беспилотников за сутки достигло 52-х. Последний украинский дрон перехвачен на подлете к Москве около 02:15 17 мая. За полчаса до этого силами ПВО ликвидировано еще два беспилотника.