«Норникель» показал на флагманской промышленной конференции свои ИИ-технологии

Компания «Норникель» показала на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде свои цифровые компетенции.
Сейчас умные технологии контролируют 80% ключевого оборудования в шахтах и на металлургических заводах компании. Экономический эффект от их применения оценивается более чем в 10 млрд рублей, а к 2030 году он достигнет 50 млрд рублей.
«Искусственный интеллект дает нам точку входа для применения более продвинутых технологий. В ближайшие несколько лет мы рассчитываем при помощи искусственного интеллекта получить результат, который не только оптимизирует наши управленческие процессы, логистику работы в горной области, но и позволит сделать то, что человек делать не может: оперативно менять различные производственные параметры», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Промышленные алгоритмы в действии представители компании показали гостям на своем стенде. На нем посетитель выступает оператором, управляющим всей производственной цепочкой. Четыре интерактивные зоны и центральный пульт наглядно показывают логику работы нейросетей: от проектирования фабрик и синтеза новых материалов до управления роботизированным буробоем и оптимизации измельчения руды.
В «Норникеле» отмечают, что к 2030 году две трети технологических процессов передадут искусственному интеллекту. Люди будут заниматься экспертизой, контролем и принимать стратегические решения. Президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул, что человек всё равно должен принимать решения, но его функционал будет меняться.
«Мы не пытаемся создавать цифровых сотрудников на замену людям, мы пытаемся создавать новые процессы и новые функционалы», — отметил руководитель компании.
Полноценное системное внедрение нейросетей стало ответом на кадровый дефицит, ограничение доступа к внешним технологиям и деградацию привычных информационных сервисов. В компании подчеркивают, что эффект от алгоритмов особенно заметен в тяжелой промышленности, где проектирование занимает десятую часть инвестиционного бюджета, но формирует до 90% будущей стоимости объекта.
Для проектирования в компании внедряют языковую модель MetalGPT-C, обученную на строительных нормах, ГОСТах и двадцатилетнем архиве проектных решений компании. Она сама может генерировать 3D-модели, сокращая срок подготовки проектной документации с двадцати до трех недель, а требуемые ресурсы команды — в шесть раз. Пилотный проект показал, что система ИИ помогла снизить стоимость фундамента на 15−25% за счет точного подбора альтернативных параметров.
Также ИИ помогает менять управленческие процессы. Эффект становится заметен только при перестройке всего бизнес-процесса. По этой модели в Заполярном филиале запущен цифровой департамент, где более 80% функций инвестиционного анализа и бюджетного контроля передано ИИ-агентам. Машинный интеллект быстрее и точнее сводит данные, исключая человеческие ошибки и ускоряя часть этапов в четыре раза. Для проектов капитального строительства это означает ввод объектов в эксплуатацию на несколько месяцев раньше плана.
