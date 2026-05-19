«Иммунная система на пределе»: Родителям объяснили, как защитить детей от комаров

«Иммунная система малышей работает на пределе скорости, а барьерные функции кожи ещё не совершенны», — подчеркнула кандидат медицинских наук в интервью «Радио 1».
Для малышей от нуля до двух месяцев она рекомендовала только физическую защиту: сетка на коляску и сетки на окнах, особенно на даче. Фумигаторы нельзя включать рядом с детской кроваткой или в её изголовье. Антикомариные браслеты и вовсе не работают. Также эксперт выступила против использования любых репеллентов на коже детей младше трёх месяцев.
К слову, лучший способ борьбы с комарами — комплексный подход: физические барьеры, ловушки и точечные репелленты. Из народных средств неплохо работают аромамасла, а среди новых методов выделяются ультрафиолетовые UV-ловушки.
