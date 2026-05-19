54 взрывоопасных предмета нашли в Ростовской области с начала года

Более 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружены в трех районах и одном городе Ростовской области с начала года.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года на территории Ростовской области было обнаружено 54 взрывоопасных предмета. Большая часть из них была найдена в Ростове, Аксайском, Куйбышевском и Неклиновском районах. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На этих территориях в годы Великой Отечественной войны проходили интенсивные боевые действия. Так, в Аксайском районе в конце июля 1942 года шли ожесточенные бои за переправу через Дон, где действовал единственный наплавной мост. Ростов подвергался массированным бомбардировкам и был окончательно освобожден 14 февраля 1943 года.

А через Куйбышевский и Неклиновский районы проходил Миус-фронт — оборонительный рубеж, прорыв которого по масштабам потерь сопоставим с Курской битвой. Только за Куйбышевский район погибли около 30 000 советских солдат и офицеров.

