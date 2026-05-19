Почти 8 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Дзержинска

55-летняя жительница Дзержинска стала жертвой крупной мошеннической схемы и потеряла почти восемь миллионов рублей. На протяжении нескольких месяцев женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, Центрального банка и портала госуслуг. Они уверяли, что ей положены крупные выплаты после гибели супруга, однако для их получения необходимо выполнить ряд условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.