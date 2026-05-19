В Казани скончался известный хирург-онколог Евгений Сигал

В возрасте 74 лет ушел из жизни Евгений Сигал. Известный хирург-онколог, эксперт в области торакальной хирургии и онкологии скончался 18 мая. Детали о месте и времени прощания пока не разглашаются.
Евгений Сигал руководил хирургическими клиниками ЛДК № 1 в Республиканском онкологическом диспансере, вел прием пациентов и проводил операции. Специалист первым в России выполнил видеоторакоскопическое удаление новообразований средостения и лобэктомию, активно внедряя малоинвазивные методы лечения.
Карьера началась в 1977 году в торакальном отделении. С 1988 года на протяжении 30 лет Сигал возглавлял онкологическое отделение № 2 (торакальное хирургическое) РКОД. С 2018 года занимал пост директора хирургических клиник ЛДК № 1 этого же учреждения. Подготовил множество учеников, оставил значительное научное наследие. Происходил из известной медицинской династии — племянник выдающегося врача Мойше Сигала, в честь которого назван Республиканский онкологический диспансер.