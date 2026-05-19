AZIMUT принял два пилотных номера новой гостиницы на набережной Перми

На данный момент объект готов примерно на 65%

Источник: Комсомольская правда

Оператор гостиниц AZIMUT оценил два первых готовых номера нового отеля, который строят на улице Окулова, рядом со спуском к набережной. Об этом пишет «Business Class».

На данный момент объект готов примерно на 65%: уже смонтированы кровля и окна, ведется установка перегородок, лифтов и подъемников. После завершения строительства здание обретет свой исторический облик.

Ранее «КП-пермь» писала, что согласно проекту, после реконструкции новый отель вместит 198 номеров, фитнес-центр, ресторан, SPA-центр, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. На территории возле здания планируется обустроить открытую парковку.