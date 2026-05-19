WIRED: Люди начинают глупеть уже через 15 минут использования ИИ

Использование искуственного интеллекта даже в течение небольшого промежутка времени способно негативно повляить на способность человека самостоятельно мыслить. К такому выводу пришли ученые из Carnegie Mellon, MIT, Оксфорда и UCLA, результаты опубликовали в WIRED.
Исследователи решили провести эксперимент, в рамках которого участникам предлагалось решать логические, математические и текстовые задачи. Первая группа добровольцев пользовалась AI-помощниками, а вторая выполняла задания самостоятельно.
После отключения ИИ те, кто привык к подсказкам, хуже справлялись с задачами. Исследователи пришли к выводу, что AI может снижать вовлеченность человека в процесс анализа и поиска решений.
Авторы исследования объяснили, что речь идет о так называемом «когнитивном аутсорсинге» — ситуации, когда человек начинает перекладывать мыслительный процесс на алгоритмы.
При этом ученые не призывают отказаться от искусственного интеллекта. По их мнению, нейросети могут быть полезным инструментом для обучения и работы, если использовать их как помощника.
Тем временем в Италии зафиксировали первый в стране случай лечения зависимости человека от искусственного интеллекта. Пациенткой стала девушка, которая постоянно была в контакте с ИИ, научившимся ее понимать. В итоге она отдалилась от реального мира.
