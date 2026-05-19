«Моськи любят громко лаять»: Медведев прокомментировал слова МИД Литвы про Калининград

Зампред Совбеза счёл предложение «показать русским» частью русофобской риторики.

Источник: Клопс.ru

Дмитрий Медведев назвал «лаем» слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который предложил «показать русским» и прорваться в Калининград. Пост зампред Совбеза РФ опубликовал в своём телеграм-канале во вторник, 19 мая.

«Чем меньше размер, тем более истошный лай. Недавно недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отметились в заливистом русофобском лае. Сначала некое “цахкна” из Эстонии (глава МИД Эстонии Маргус Цахкна — ред.) заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока Украина не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке “будрис” предложил “показать русским” и прорваться в Калининград. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — написал политик.

Зампред Совбеза также иронично предложил странам Балтии другой вариант — обратиться к ст. 5 Вашингтонского договора из-за якобы нападения Украины на них. «Вот это было бы смело», — считает Медведев.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что российский анклав на Балтике мешает быстрому развитию регионального сотрудничества. По его мнению, НАТО необходимо «нейтрализовать» Калининградскую область. В ЕС это высказывание назвали безумным.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше