Красноярские специалисты проверили почти 40 тыс. тонн гороха, в том числе для экспорта в Китай

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» с начала года исследовали 33 пробы гороха от партий общим объемом 37,1 тыс. тонн.
По состоянию на 13 мая в лаборатории проверили 17 проб от партий объемом 10 тыс. тонн для декларирования и 16 проб от партий объемом 27,1 тыс. тонн, предназначенных для экспорта в Китай.
Как рассказала главный специалист органа инспекции Ирина Квиткевич, продукцию исследовали на соответствие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», условиям контрактов и требованиям стран-импортеров. Горох проверяли на наличие ГМО, остаточное количество пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, вредных примесей, токсичных элементов и полициклических ароматических углеводородов.
По результатам испытаний вся исследованная продукция соответствовала установленным требованиям и была направлена потребителям.
Горох выращивают в Красноярском крае, в том числе для поставок за рубеж. Культура используется в продовольствии, кормопроизводстве и агротехнике.
Отметим, 19 мая отмечается День гороха. В это время начинается его сев.