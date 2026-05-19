Напоминает раската грома и гул тяжелых механизмов: найден источник загадочных звуков, годами пугавший жителей Аляски

Таинственные низкочастотные звуки, которые на протяжении многих лет пугали смотрителей маяков и сбивали с толку рыбаков у берегов Аляски, могут быть связаны с необычным поведением горбатых китов. К такому выводу пришли исследователи, работавшие в районе маяка Файв-Фингер в заливе Фредерик-Саунд.
Жуткие раскаты, напоминающие далекий гром, гул тяжелых механизмов или даже рычание слона, были слышны на расстоянии до восьми километров. По словам очевидцев, вибрации ощущались даже внутри зданий. Несмотря на десятилетия наблюдений, происхождение этих звуков оставалось неизвестным.
Руководитель исследования, биолог Фред Шарп из института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) заявил, что ученым удалось связать загадочные шумы с горбатыми китами. По его словам, звук напоминает «самоуспокаивающий вздох или чихание». Ученые пришли к выводу, что киты издают сигналы частотой 30−300 герц, слышимые человеком. На большом расстоянии звуки кажутся механическими.
Как отмечается, речь идет об обнаружении нового типа звуков горбатых китов, ранее не описанного в литературе. Причина такого поведения китов остается загадкой. Сообщается, что этот сигнал может помочь в отслеживании китов и предотвращении столкновений с судами.
Шарп подчеркнул, что история с «неузнанными» звуками показывает, как человечество может быть не готово распознавать сигналы неизвестного происхождения.
«Если громкие звуки, издаваемые нашими любимыми китами, оставались незамеченными столько лет, страшно представить, какие космические сигналы могут проходить мимо нашего внимания», — приводит слова исследователя издание Daily Mail.
Напомним, осенью прошлого года горбатого кита заметили на Южно-Курильском мысе. Специалисты отметили, что эти морские млекопитающие занесены в Красную книгу России и очень редко встречаются в этих водах. Обычно у Южно-Курильска видят малых полосатиков или плавунов.