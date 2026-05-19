Минчанин случайно ошибся с березовым соком и умер. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.
В Столинском районе местному фермеру помощь по хозяйству на участке оказывал 58-летний житель Минска. Мужчина на протяжении дня занимался уборкой территории. Ближе к вечеру работодатель заметил, что минчанин сидит с опущенной головой рядом с рассадником.
«Подойдя к нему, последний пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок», — привели подробности в ведомстве.
После этого минчанин потерял сознание. Фермер оперативно привез мужчину в больницу, но врачи констатировали смерть.
Эксперт выяснил, что причиной смерти жителя Минска стало острое отравление изодеканолом. Речь идет про вещество, которое широко применяется в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе средств защиты растений (пестицидов) и удобрений.
«Как установлено в ходе проверки, работник выпил средство-концентрат для ускорения роста растений, что привело к летальному исходу», — сообщили в ГКСЭ.
