Калининград вошел в топ-10 городов для поездок с питомцами в мае

Калининград вошел в десятку городов, куда туристы приезжают с питомцами. Об этом со ссылкой на данные майских бронирований сообщает сервис «Твил».
Остановиться с любимым песиком в Калининграде в среднем стоит 3993 рубля. Туристы предпочитают бронировать жилье на 4 суток. В топе Калининград оказался на 10 месте.
На первом месте стоит Санкт-Петербург, на втором — Сочи, а на третьем — Москва.
В списке также Краснодар, Казань, Ялта, Анапа, Геленджик и Алушта.
