В Красноярске наградили школьников, которые помогали тушить лесной пожар

В Красноярске наградили двух школьников, которые помогали тушить лесной пожар на Есауловской петле в Сосновоборском округе. Об этом сообщили в краевом Лесопожарном центре.
Братья Георгий Котов и Демьян Пустошилов подвозили воду к месту пожара на кроссовых мотоциклах. Они доставляли ранцевые лесные огнетушители туда, где специалисты боролись с огнем. Георгий учится в 10 классе физико-математической школы-интерната при СФУ, Демьян в 9 классе школы № 161. На торжественной линейке школьникам вручили грамоты и ценные подарки.
«Мы с дядей и братом катались на мотоциклах и увидели пожар. Мимо нас на гору поднимался пожарный с полным ранцевым лесным огнетушителем воды. Мы вызвались помочь. Сделали несколько рейсов на самый верх. Я даже попробовал пешком пронести полный ранец. Очень тяжело, хотя всю жизнь занимаюсь спортом», — рассказал Георгий Котов.
Пожар произошел 1 мая. По данным специалистов, его причиной стал запуск ракетницы. В сухую и жаркую погоду огонь быстро распространился. Из-за горной местности технику использовать было нельзя, поэтому пожар тушили вручную. Огонь ликвидировали на площади 17 га. В тушении участвовали 40 специалистов краевого Лесопожарного центра.
Первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков поблагодарил школьников за помощь.
«Поступок молодых людей стал примером неравнодушия и мужества. Приятно осознавать, что наше будущее в таких надежных руках. Их гражданская позиция демонстрирует готовность заботиться о природе», — отметил Алексей Большаков.
Виновника пожара установили. На допросе 56-летний мужчина рассказал, что запустил ракетницу в честь туристического похода. Ущерб лесному фонду составил более 800 тыс. рублей, эту сумму он уже оплатил. Также ему предстоит возместить расходы на тушение пожара в размере около 1 млн рублей.