В Комсомольске-на-Амуре мастер по ремонту «добавил» лишние услуги в договор

После установки стиральной машины клиентка обнаружила в документе работы, которых не было.

В Комсомольск-на-Амуре полицейские задержали 21-летнего мастера по ремонту бытовой техники, которого подозревают в корректировке стоимости услуг уже после выполнения работ.

В полицию обратилась 57-летняя жительница города. Она вызвала специалиста для подключения стиральной машины. Молодой человек приехал, выполнил установку и оформил договор об оказании услуг.

После его ухода женщина внимательно перечитала документ и обнаружила, что в него включены дополнительные работы, которые фактически не выполнялись — в том числе «переустановка прошивки с помощью программатора».

По данным полиции, ущерб составил около 7 тысяч рублей. Позднее сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он свою вину отрицать не стал.

В ведомстве отмечают, что мастер занимается выездным ремонтом бытовой техники и рассчитывал на то, что клиентка не станет внимательно изучать договор после выполнения работ.

Ущерб потерпевшей возмещён. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.