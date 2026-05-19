В Комсомольске-на-Амуре мастер по ремонту «добавил» лишние услуги в договор

В Комсомольск-на-Амуре полицейские задержали 21-летнего мастера по ремонту бытовой техники, которого подозревают в корректировке стоимости услуг уже после выполнения работ.
В полицию обратилась 57-летняя жительница города. Она вызвала специалиста для подключения стиральной машины. Молодой человек приехал, выполнил установку и оформил договор об оказании услуг.
После его ухода женщина внимательно перечитала документ и обнаружила, что в него включены дополнительные работы, которые фактически не выполнялись — в том числе «переустановка прошивки с помощью программатора».
По данным полиции, ущерб составил около 7 тысяч рублей. Позднее сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он свою вину отрицать не стал.
В ведомстве отмечают, что мастер занимается выездным ремонтом бытовой техники и рассчитывал на то, что клиентка не станет внимательно изучать договор после выполнения работ.
Ущерб потерпевшей возмещён. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.