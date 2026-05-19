В каких районах Волгограда ограничат подачу горячей воды до конца мая?

Масштабное отключение горячей воды запланировала ресурсоснабжающая организация до конца мая в Волгограде. Это связано с подготовкой к следующему осенне-зимнему периоду, уточняют в пресс-службе «Концессий теплоснабжения».
Уже с 19 мая горячую воду перестали подавать в дома на улице Скосырева, 1а и 1б в Центральном районе — ее не будет до 1 июня.
В Ворошиловском районе с этого же дня до 29 мая подачу ресурса приостановили жителям домов на улицах Кузнецкая, 67, 71, 73; Буханцева, 36, 38, 42; Елисеева, 5, 8, 9, 10.
В Дзержинском районе горячей воды лишились больше всего домов. До 21 мая ее не будет по адресам:
Ангарская, 7а, 7б, 7 г, 7д, 9б, 9 г, 9 В, 13;
Бурейская, 1, 1а, 1б, 1 В, 1д;
Жирновская, 2, 9;
Комиссара Щербины, 10;
Полоненко, 4, 4а;
Политрука Тимофеева, 10;
Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19;
Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18.
С 19 мая до 1 июня без привычных удобств останутся на улицах:
8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19;
б-р 30-летия Победы, 6, 11а, 11 г, 15а, 15 г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72;
Качинцев, 108, 110, 112;
Константина Симонова, 2, 2а, 18, 20, 22, 24, 26;
Московская, 5а, 6а, 7б;
Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54.
Далее 21 мая подача ресурса будет приостановлена в доме на улице Автотранспортная, 79, в Ворошиловском районе.
С 25 до 27 мая в Красноармейском районе по адресам:
Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;
пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62.
Доценко, 35а;
Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;
Тельмана, 14, 19;
Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;
Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37.
С 26 мая до 8 июня в Дзержинском районе не будет воды в домах на улицах:
Аракская, 29, 31, 33, 35;
Безымянная, 1;
Хорошева, 14, 20.