ФСБ показала видео операции против подорвавших дрон в воинской части иностранцев

ФСБ опубликовала видео задержания двух иностранцев, которые подорвали дрон на территории воинской части в Воронежской области.
На кадрах оперативной съемки запечатлено, как спецназ задерживает террористов.
Отмечается, что граждан ближнего зарубежья завербовала служба безопасности Украины. Они приехали в Воронежскую область, где изъяли из тайника FPV-дроны со взрывчаткой и подорвали один из них на территории воинской части.
Заведены уголовные дела об оказании помощи в деятельности против безопасности РФ, о посягательстве на объекты ВС РФ, а также о незаконном приобретении взрывчатки.
Оба фигуранта по решению суда арестованы.