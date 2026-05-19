МТС и ИРТЕЯ расширят сеть отечественных базовых станций в Нижегородской области

Около 60 базовых станций отечественного производства от компании «ИРТЕЯ» планирует установить МТС в Нижегородской области. Такое решение поможет повысить качество связи и устойчивость сети при растущих нагрузках.
Станции поддерживают все действующие в России диапазоны LTE и GSM. В целом по стране готовится запуск еще 2 600 базовых станций. Сейчас в 8 регионах работают 1 200 таких станций. В Нижегородской области уже введены 32 станции, охватывающие городские и сельские территории.
Проект является первым в России масштабным примером разработки, производства и коммерческого запуска отечественных базовых станций. В рамках форвардного контракта планируется поставка 20 тысяч станций к 2030 году.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, развитие инфраструктуры с использованием отечественных решений позволит повысить качество связи, обеспечить стабильность сети и подготовить её к внедрению 5G, одновременно способствуя технологической независимости.
Генеральный директор «ИРТЕЯ» Дмитрий Лаконцев добавил, что создание базовых станций требует тесного взаимодействия с оператором, поскольку только работа в действующей сети обеспечивает необходимую обратную связь.
Базовые станции построены на архитектуре Open RAN с частичной обработкой функций в дата-центрах и имеют статус ТОРП. Модели 2026 года поддерживают LTE, GSM и VoLTE, интеграцию с современными системами управления и совместное использование инфраструктуры несколькими операторами.
