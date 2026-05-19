Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об иностранцах, задержанных за подрыв дрона в воинской части?

Двое граждан ближнего зарубежья прибыли в Воронежскую область по заданию СБУ.

Сотрудники ФСБ задержали двух иностранцев, которые по заданию СБУ совершили подрыв дрона на территории воинской части в Воронежской области. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Граждане ближнего зарубежья в возрасте 37 и 43 лет были завербованы представителем слецслужб Украины через мессенджер. По его поручению они приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов связи.

В дальнейшем по заданию куратора злоумышленники прибыли в Воронежскую область.

Там они изъяли и активировали оснащённые взрывчатым веществом FPV-дроны, после чего подорвали один из них на территории воинской части региона.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ. В отношении мужчин следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по статьям об оказании иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, о совершении взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряжённого с посягательством на объекты ВС РФ, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Решением суда злоумышленников заключили под стражу.