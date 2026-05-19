Что известно об иностранцах, задержанных за подрыв дрона в воинской части?

Граждане ближнего зарубежья в возрасте 37 и 43 лет были завербованы представителем слецслужб Украины через мессенджер. По его поручению они приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов связи.
В дальнейшем по заданию куратора злоумышленники прибыли в Воронежскую область.
Там они изъяли и активировали оснащённые взрывчатым веществом FPV-дроны, после чего подорвали один из них на территории воинской части региона.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ. В отношении мужчин следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по статьям об оказании иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, о совершении взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряжённого с посягательством на объекты ВС РФ, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
Решением суда злоумышленников заключили под стражу.