Новый подрядчик приступил к отлову бездомных животных в Самаре с 16 мая

В Самаре компания «Счастливая жизнь» получила контракт на 19,5 млн рублей на отлов, стерилизацию и содержание собак.

Источник: Комсомольская правда

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары заключил контракт на отлов и содержание бездомных животных. На эти цели из бюджета направили 19,5 миллиона рублей, сообщается в документах госзакупки.

«Исполнителем по контракту выбрано общество с ограниченной ответственностью “Счастливая жизнь”. Соглашение подписано 16 мая 2026 года», — уточнили в документах.

Подрядчик займется отловом, транспортировкой и осмотром животных. Все работы будут проводиться в соответствии с техническим заданием в рамках переданных государственных полномочий Самарской области. Сроки оказания услуг с момента подписания до 30 ноября 2026 года.

Напомним, в Самаре со второй попытки нашли нового подрядчика по отлову животных.