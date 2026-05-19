Мэр поручил оповещать новосибирцев об обрезке деревьев

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил районным администрациям своевременно предупреждать жителей о санитарной обрезке и удалении аварийных деревьев. Глава города подчеркнул, что главная цель таких мероприятий — обеспечение безопасности горожан и обновление зеленых насаждений. Об этом сообщили в мэрии.
Мэр потребовал от глав районов четко объяснять горожанам причины работ. Если дерево может упасть и представляет угрозу, об этом нужно сообщать заранее.
Также необходимо доводить до новосибирцев планы по компенсационной высадке саженцев в весенне-летний период 2026 года.