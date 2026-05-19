Два светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Два светофора не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 19 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Героя Шнитникова и Янки Купалы, а также на улице Героя Шнитникова в районе дома № 10. Они отключены до 12:00.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что улицу Маслякова в Нижнем Новгороде перекроют до 30 августа.