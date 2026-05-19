В Волгограде ко Дню России сменят флаги на мостах за 1,7 млн рублей

Ко Дню Победы Волгоград украшали алыми флагами с георгиевской лентой. Ко Дню России их сменят другие 1190 флагов. К празднику 12 июня 550 стягов разместят на Комсомольском мосту, 360 — на Астраханском мосту и 280 на путепроводе возле аэропорта на шоссе Авиаторов. Плюс по 16 праздничных стритбаннеров станут украшением на Комсомольском и Астраханском мостах. Выполнение работ по установке и демонтажу праздничного оформления оценили в 1,73 миллиона рублей. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок.