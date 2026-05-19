Суд в Ростове вынес приговор по делу о переводе криптовалюты террористам

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о финансировании терроризма.
Согласно материалам дела, 25 сентября 2021 года подсудимый, находясь в Махачкале, осуществил перевод криптовалюты на счёт международной террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации. Следствие установило, что целью перевода была финансовая поддержка участников террористической деятельности.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма). Суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, при этом первые два года осуждённый проведёт в тюрьме.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.