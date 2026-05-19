Агрокомбинат «Горьковский» получит еще 6 млн рублей господдержки

Как следует из указа губернатора, ОАО Агрокомбинат «Горьковский» определен получателем 6,189 млн руб. субсидии из областного бюджета. Средства нижегородскому предприятию, выращивающему овощи в тепличном комплексе, предназначены для частичного погашения процентов по инвестиционным кредитам в сфере АПК в 2026 году.