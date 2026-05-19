200 детей участников СВО из Красноярска отправятся отдыхать на Черноморском побережье

Красноярские власти для детей участников спецоперации организовали летний отдых на черноморском курорте. В этом году мера социальной поддержки расширена и стала доступной для семей из новых территорий большого Красноярска. Если в прошлом году на курорт отправились 150 ребят, то в этом году их число увеличится до 200. Принимаются заявки на путевки для детей в возрасте от 11 до 14 лет (включительно) с красноярской пропиской. У ребенка не должно быть медицинских противопоказаний для пребывания в лагере. Заявки можно направлять в течение всего года, но чтобы ребенок отдохнул уже в этом году, лучше всего успеть до середины июля.