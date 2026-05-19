В Красноярске на калининском кольце заработал светофор против пробок

В Октябрьском районе Красноярска на улице Калинина подключили новый светофор.
Он работает только в утренние и вечерние часы пик, в остальное время по кольцу нужно ездить по требованиям дорожных знаков, рассказали в УДИБ.
Сейчас специалисты наблюдают за движением и заторовыми ситуациями. В случае необходимости будут менять время работы фаз, чтобы настроить их максимально эффективно.
Также в планах — перенести остановки общественного транспорта и изменить расположение пешеходного перехода.
В УДИБ напомнили, что все эти меры направлены на увеличение пропускной способности и безопасность на дороге, и внедряются после открытой встречи жителей Октябрьского района с мэром Сергеем Верещагиным.
