Более половины земляных работ выполнено на стройплощадке возле торгового центра на улице Белинского

Больше половины земляных работ выполнено на стройплощадке метро возле торгового центра «Счастье» в Нижнем Новгороде, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Напомним, сейчас там формируют котлован, в котором после будут сооружать тоннельную вентиляцию и водоотливную установку.
«Здесь уже разработали около восьми тысяч кубометров грунта из 14-ти. Параллельно ведется монтаж распорного крепления котлована, работы идут на уровне третьего пояса, уже установлено 135 тонн металлоконструкций», — рассказали специалисты.
Рабочим предстоит еще углубиться и смонтировать семь ярусов распорной системы общей массой 528 тонн.
Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий комплекс начали собирать на улице Максима Горького.