Более половины земляных работ выполнено на стройплощадке возле торгового центра на улице Белинского

Там уже разработали около восьми тысяч кубометров грунта.

Больше половины земляных работ выполнено на стройплощадке метро возле торгового центра «Счастье» в Нижнем Новгороде, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.

Напомним, сейчас там формируют котлован, в котором после будут сооружать тоннельную вентиляцию и водоотливную установку.

«Здесь уже разработали около восьми тысяч кубометров грунта из 14-ти. Параллельно ведется монтаж распорного крепления котлована, работы идут на уровне третьего пояса, уже установлено 135 тонн металлоконструкций», — рассказали специалисты.

Рабочим предстоит еще углубиться и смонтировать семь ярусов распорной системы общей массой 528 тонн.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий комплекс начали собирать на улице Максима Горького.