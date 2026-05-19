Красноярские ученые нашли бактерию, которая делает биопластик из рыбных отходов

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета выделили новый штамм бактерии, который может перерабатывать жировые отходы рыбопереработки в биоразлагаемый пластик и белок.
Речь идет о бактерии Cupriavidus necator B-15081. В экспериментах она использовала жир из отходов промысловых рыб, в том числе скумбрии и кильки. В результате бактерия накапливала внутри клеток ценный биопластик и производила белок.
Такой подход может помочь сразу в двух направлениях. С одной стороны, рыбные отходы можно не отправлять на свалки, а использовать повторно. С другой стороны, из них можно получать сырье для экологичного пластика и кормового белка.
По словам руководителя работы, доктора биологических наук профессора Татьяны Воловой, новый штамм перерабатывал более 80% предложенного жира. Это делает технологию перспективной для промышленного применения.
«Производство такого белка актуально в связи с ростом населения планеты. Оно позволяет получать белок, не расширяя пашни и не тратя огромное количество воды, как это происходит в традиционном сельском хозяйстве. Важно, что в качестве питания для бактерий используются отходы. Это способ снижения затрат на сырье, а также решения экологических проблем, связанных с сокращением отходов и переходом к циклической экономике», − рассказала Татьяна Волова.
Полученный биопластик может разлагаться в природе, в отличие от обычного пластика. А белок в будущем можно использовать в кормах для сельскохозяйственных животных и рыбы.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Polymer Journal. Работу поддержал Российский научный фонд.